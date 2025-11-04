福岡県警早良署は4日、福岡市早良区南庄6丁目付近で同日午前11時45分ごろ、サル1匹の出没情報があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同日は同一と思われるサルが飯倉、原、室見などでも目撃されているという。