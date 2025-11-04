４日の群馬県内は、厳しい冷え込みとなり嬬恋村田代でマイナス２・８℃となるなどすべての観測地点で今シーズンの最低気温を記録しました。 前橋地方気象台によりますと、けさの県内の最低気温は、嬬恋村田代でマイナス２・８℃、草津でマイナス１・６℃、沼田でマイナス０・５℃など１３の観測地点すべてで今シーズン一番の冷え込みとなりました。 また、気象台は４日、仙ノ倉山・白砂山・浅間山で初冠雪を観測した