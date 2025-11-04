菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。「ちょっと気分転換してきちゃいました」と記すと、たくさんの樹々を見渡せる場所で撮影した写真を投稿した。【写真】「おとなっぽい」菅沼菜々の黒でまとめたファッション【本人のInstagramより】2枚目の写真では後ろにモミジが見えるが「まだ、紅葉はもう少し先かな」と見頃には一足早かった様子。それでも目の前には緑のコントラストも美しい景色が広がっていた。この日の菅沼は長袖のト