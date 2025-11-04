今季はQTランク30位の資格で開幕からレギュラーツアーに参戦し、2戦連続2位になるなどの活躍を見せていたプロ3年目の仲村果乃が「樋口久子 三菱電機レディス」でツアー初優勝。決勝ラウンドではフェアウェイキープ率93%（13/14）、パーオン率89%（16/18）の安定感あるプレーを披露した。そのスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々にも参考になるポイントを聞いた。【連続写真】ヒザを軽く曲げる“個性的”な始動で安定感アップ