大阪府堺市堺区できょう１１月４日、カッターナイフを所持した不審な男の目撃情報がありました。大阪府警によると、１１月４日正午すぎ、堺市堺区永代町３丁目近くの路上で、男がカッターナイフを所持して歩いていると通報がありました。男の特徴は、▽４０歳から５０歳ぐらい▽白髪混じりの短髪▽ベージュの上衣▽薄茶色のズボンだということです。府警が注意を呼びかけています。