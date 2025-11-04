予算の失効によるアメリカの政府機関の一部閉鎖は、日本時間のもう間もなく午後2時に35日目をむかえ、“過去最長”だった2018年とならぶことになります。記者「閉館が続く国立博物館ですが、このあたり、最近では観光客も集まらなくなって、ずいぶんとひっそりした雰囲気になっています」10月1日から始まった政府機関の一部閉鎖は、4日で第一次トランプ政権だった2018年とならぶ“過去最長”の「35日目」となります。議会予算局に