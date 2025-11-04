「1票の格差」訴訟の判決で広島高裁松江支部に向かう原告側弁護士＝4日午後、松江市最大格差3.13倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は投票価値の平等に反し違憲だとして、弁護士らが合区の「鳥取・島根」選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で広島高裁松江支部は4日、「違憲状態」と判断した。無効請求は棄却した。同種訴訟は全国14の高裁・支部に計16件起こされ、松江支部判決を含め「違憲状態」4件、「