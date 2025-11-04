学問や芸術の分野で卓越した業績を残した文化功労者を称える顕彰式がきょう、都内のホテルで開かれました。今年度は、アニメ「ドラゴンボール」の主人公・孫悟空などの声を演じ、声優として初めて選出された野沢雅子さん（89）、ノーベル化学賞の受賞が決まり、文化勲章との同時受賞となった京都大学特別教授の北川進さん（74）ら21人が選ばれました。顕彰式には21人全員が出席し、松本洋平文部科学大臣から顕彰状を手渡されました