阪神は４日、球団ＯＢで今季はタイガースアカデミーのコーチを務めた桑原謙太朗氏（４０）が、投手コーチに就任することを発表した。桑原氏はこの日、西宮市内で会見。入閣にあたって、「（現役時代に）ケガもして苦しい思いもしたんで、苦しい思いもしながら楽しい思いもあると、しっかり選手に伝えていきたいなと思います」と抱負を掲げた。「１２球団トップの投手力を持っているチーム」という印象の中で、注目選手について