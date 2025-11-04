1999年11月、名古屋市西区のアパートで高羽奈美子さん（当時32）が、刃物で刺され死亡した事件。遺族の思いが実り、事件から26年たった2025年10月31日に安福久美子容疑者（69）が殺人の疑いで逮捕されました。しかし、容疑者がようやく逮捕されたことに安堵する中、被害者の夫である悟さんに突きつけられたのは、安福容疑者が“高校時代の同級生”だったという事実…。3日夜、容疑者の逮捕と供述を受けて、悟さんが『サン！シャイ