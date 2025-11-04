ジェニファー・アニストンさんがインスタグラムに投稿した新恋人ジム・カーティスさんとのツーショット写真/Instagram/jenniferaniston（CNN）ハリウッド俳優のジェニファー・アニストンさん（56）は2日、新恋人ジム・カーティスさんの誕生日を祝うツーショットの写真をインスタグラムに投稿し、交際を認めた。2人の交際は数カ月前からうわさされていた。カーティスさんは9月にアニストンさんが出演する「ザ・モーニングショー」最