栗本鐵工所 [東証Ｐ] が11月4日後場(13:40)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の24億円→33.1億円(前年同期は31.9億円)に38.0％上方修正し、一転して3.8％増益見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の74億円(前期は84.7億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年３月期中間期連結業績予想につきましては、売上高は予想数値を