10月31日、11月1日の2日間にわたり、『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』が韓国・仁川市の仁川文鶴競技場メインスタジアムにて開催された。今年の6月から9都市18回行われたJINにとって初となるソロファンコンサートツアー『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』のフィナーレを飾る本公演。BTS公式YouTubeコンテンツ『Run Jin』を踏襲したコンセプトはそのままに、セットリストや演出をブラッシュアップし、ツアーを通して磨き上げてきたパフォーマン