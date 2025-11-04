講談社は11月4日、ハリウッド拠点の新会社「Kodansha Studios」設立を発表した。同社はKodansha Studiosを通じ「日本で出版された多種多様なマンガや小説の海外実写映像化およびグローバル展開において、より主体的な役割を担っていく」としている。 ハリウッドでの制作会社設立は同社初の試み。アカデミー賞受賞歴を持つクロエ・ジャオ氏、プロデューサーのニコラス・ゴンダ氏が共同設立した制作会社