【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 先週のまとめ 高値圏での調整・方向感模索 先々週までの強い上昇トレンドに対し、利益確定の動きや、ユーロ圏の景況感の弱さなどを背景にユーロ売りが出る場面が見られたが、円高材料に乏しく、大きなトレンド転換には至らず。29,30日の日銀金融政策決定会合で追加利上げに慎重な姿勢が示されたことを受けた円売りもあり、30日に178円82銭と史上最高値を更新する動きを見