２４年のマーメイドＳを大逃げで制したアリスヴェリテ（牝５歳、栗東・中竹和也厩舎、父キズナ）が引退することが４日、分かった。今後は生まれ故郷の北海道新冠町のノースヒルズで繁殖牝馬となる。中竹調教師が明らかにした。２２年７月に小倉競馬場でデビューＶ。通算成績は２６戦４勝も【４７４１１】と堅実な走りを見せていた。今年の１１月に２年連続で出走したブリーダーズＣディスタフ（昨年４着）１０着がラストランと