◇第21回関東地区大学野球選手権大会準決勝創価大3―4神奈川大（2025年11月4日横浜スタジアム）阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石正広内野手（22）率いる創価大は、神奈川大と第21回関東地区大学野球選手権大会準決勝を戦い、3―4でサヨナラ負けを喫した。立石は4打数無安打。「悔しいですね…。なかなかこういう負け方を経験することはないと思うので」と唇をかんだ。3―2の9回2死一塁、カウント2―2まで追