持田製薬 [東証Ｐ] が11月4日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比27.0％増の51.7億円に伸び、通期計画の75億円に対する進捗率は69.1％に達し、5年平均の56.2％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比41.8％減の23.2億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(