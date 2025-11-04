3日のJBCクラシック（船橋）で2度目のJpn1制覇を飾ったミッキーファイト（牡4＝田中博）は一夜明けた4日、美浦の自厩舎で静養に努めた。前日3日の午後9時前に帰厩。担当の芳野厩務員は「涼しくなってきた分、前走の後よりは疲れもなさそうです。左回りであそこまでのパフォーマンスを見せるとは思っていなかった。強かったですね」とニッコリ。米国では同期フォーエバーヤングがブリーダーズCクラシック制覇。同厩務員は「国内