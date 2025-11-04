巨人の２軍監督に就任した石井琢朗氏が４日、ジャイアンツタウンでの秋季練習を訪れ、スース姿で田口昌徳２軍バッテリーコーチとともに、円陣で選手らにあいさつした。この日、５年ぶりの巨人復帰が発表されたが石井２軍監督は「今のところ不安しかない。どう動いていいのかわからないので、数日間、選手たちの動きを見ながらいろいろ考えていきたい」と話した。阿部監督とも話したといい「ある程度は思い切ってやってくださ