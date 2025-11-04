タレント藤本美貴（40）が4日、都内で、介護職を対象とした求人・転職情報サービス「レバウェル介護」のキャンペーン「いつもそばにいるよ。」オープニングイベントに出席した。トークセッションでは“ミキティー流交流術”を披露。「苦手な先輩と2人きりの夜勤シフト。どうする？」には「あきらめる」と回答。その上で、「嫌いでも関わらなければならないなら、めちゃめちゃ関わる。質問攻めで仲良くなりたい」とした。「ママ友な