森尾電機 [東証Ｓ] が11月4日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の1億6000万円→9400万円(前年同期は1億1100万円)に41.3％下方修正し、一転して15.3％減益見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の3億5000万円(前期は7億4400万円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年３月期第２四半期（累計）連結業績予想につきま