横浜おいも万博2025約４万人が来場したグルメイベント「横浜おいも万博2025」を徹底調査！全国から集まった今大注目の進化系さつまいもグルメやさつまいものプロおすすめの手軽でおいしいアレンジレシピを紹介！＜VTR出演者＞梅澤廉アナウンサー＜紹介したお店＞※横浜での開催は終了しています※今後の開催地では取り扱い商品が異なる場合があります■【福井】お芋スイーツ専門店 フランダースフリッツ・焼き芋モンブランクリーム