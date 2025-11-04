4日14時現在の日経平均株価は前週末比245.38円（-0.47％）安の5万2165.96円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は918、値下がりは636、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は191.25円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が159.6円、ファストリ が91.31円、リクルート が32.12円、第一三共 が30.3円と続いている。 プラス寄与度トップは