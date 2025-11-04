4日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝154円06銭前後と、前日午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝177円31銭前後と53銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース