11月5日（水）夜7時から放送の深イイ話は「有名人の家族は本当に幸せなのか？2時間SP」司会：羽鳥慎一SPコメンテーター：今田耕司ゲスト：イモトアヤコ・後藤輝基 (フットボールアワー)・戸田恵子・永瀬ゆずな・ヒロミ・芳根京子・若槻千夏（敬称略）■国民的作品『アンパンマン』の裏側に密着国民的大ヒット！NHK朝の連続テレビ小説“あんぱん”今田美桜さん演じる主人公、朝田のぶのモデルとなった…やなせたかし