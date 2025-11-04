中国の自動車市場は毎年10月が販売の書き入れ時で、「銀十」と呼ばれています。今年も例外ではなく、各自動車メーカーが発表した10月の販売実績によると、新エネルギー車の販売・納車台数が相次いで過去最高を記録しました。中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会（乗聯会）によると、10月の乗用車市場の小売台数は220万台と見込まれ、うち新エネ車は132万台に達する見通しです。市場全体に占める割合（浸透率）は約60％に達し