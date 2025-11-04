Image: Ascannio / Shutterstock.com 史上初の4兆ドル達成から4カ月。大型ディールの雨あられでNVIDIAが早くも前人未到、時価総額5兆ドル（約770兆円）の壁をぶち破りました。先日ワシントンDCで開催されたGTCカンファレンスで、ジェンスン・フアンCEOが発表した提携話には、次のようなものがあります。• Uberとロボタクシー10万台を共同開発＆導入• Nokiaに10億ドル（約1540億