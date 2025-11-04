二宮和也と中島健人の自撮りツーショットが、中島の公式Xと雑誌『ELLE Japan』公式Instagramで公開された。 【写真＆動画】二宮和也と中島健人のスーツ姿自撮りショット①② 二宮と中島は都内で開催中の第38回東京国際映画祭（10月27日～11月5日）で11月2日に行われた、映画界で活躍する女性たちをエンパワーするケリングのプログラム『ウーマン・イン・モーション』に出席。 ■