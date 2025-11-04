ano名義で音楽活動を行い、タレント、モデル、俳優として幅広く活躍をしているあのちゃんが自身のSNSを更新。『テレビ朝日DREAM FESTIVAL 2025』のオフショットを披露した。 【写真】膝に犬の顔を付けた超個性的ステージ衣装で美脚を披露したあのちゃん ■『テレビ朝日DREAM FESTIVAL 2025』のオフショットを公開したあの あのは、11月2日、千葉・幕張メッセで開催された音楽イベント『テレビ朝日DREAM FESTIVAL 2025』に