俳優のムロツヨシ（49）、佐藤二朗（56）、山田孝之（42）、広瀬アリス（30）が4日、都内で行われた映画『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）の新解釈決起会見に出席。印象に残っているシーンについて語った。【集合ショット】圧巻！晴れやかな衣装で登場した広瀬アリス＆ムロツヨシ＆佐藤二朗ら福田雄一監督の劇場公開20作目となる本作は、“教科書には載っていない新解釈”による幕末エンターテインメント。坂本龍馬役をムロ