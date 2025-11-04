あだち充画業55周年記念！『タッチ』ほか5作品コラボメニューが登場ノンピは6日から12月26日までの期間限定で、東京・神保町にある小学館ビル1階の「Cafe Lish（カフェ リッシュ）」にて「あだち充画業55周年」コラボレーション企画を実施する。【写真】朝倉南・立花音美たちがモチーフとなったヒロインドリンク同企画は、小学館による「あだち充画業55周年」の連動企画として開催。漫画家・あだち充氏の画業55周年を記念し、