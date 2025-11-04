阪神は4日、OBで現アカデミーコーチの桑原謙太朗氏（40）のコーチ就任を発表した。1、2軍の担当は未定で背番号は81。この日、西宮市内で会見に臨んだ桑原氏は「期待感と緊張感ですね。ドラフトで入った時と同じような心境になってます。（チーム方針の）お話を伺って自分の役割をしっかり考えていきたい」と所信表明。藤川監督が右の救援投手の強化を課題に挙げていることについても「投手は何枚いてもいい。主力が疲れた時に