首都高速でトラックが乗用車に追突し6人が死傷した事故の裁判で、東京地裁はトラックの運転手の男に懲役7年6カ月の有罪判決を言い渡しました。【映像】連行される被告人降籏紗京被告（29）は去年5月、埼玉県の首都高速・美女木ジャンクション付近をトラックで走行中、乗用車に追突し、3人を死亡させ3人にけがをさせた罪などに問われています。午後1時半から始まった判決で、東京地裁は懲役8年の求刑に対し懲役7年6カ月の判決