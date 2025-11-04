タレントの北斗晶（58）が、顔出しした2歳の初孫・寿々ちゃんとの2ショットを公開し、様々な反響が寄せられている。【映像】初孫・寿々の顔出しショット（複数あり）2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介さん（26）と、女子プロレスラーの凛（32）との間に誕生していた寿々ちゃん。北斗はブログで、寿々ちゃんの顔出しショットをたびたび公開しており、「お姉さん顔で美人さんですね」「凛ちゃんにそっくりですね」と、話題に