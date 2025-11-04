お笑いタレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王が４日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。痛風で腫れあがった足の写真を投稿した。古坂は３日夜に右足の親指の付け根が赤く腫れあがった痛々しい画像を貼付し「痛風、なんだよ！！？風が吹いても痛い…とかよ！？違うよ！風が吹かなくてもいてーよ！痛無風だよ！なんなら痛（つう）だよ！」とその激しい痛みを表現した。さらに「…でも、やっとこさ…少しだけ歩いて、ご