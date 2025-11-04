嵐の櫻井翔（４３）が、３日夜放送の日本テレビ系「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」に出演。グループのデビュー２６周年を祝福され、コメントした。嵐は３日のデビュー日に、公式ファンクラブサイトで「生配信だヨ嵐会２０２５」を実施。メンバー全員での生配信は、２０２０年１２月３１日の活動休止前生配信ライブ以来、１７６８日ぶりとなった。櫻井は「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」の月曜キャスターを務める。同日放送された番組の最後に、