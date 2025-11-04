世界ラリー選手権（WRC）の第13戦「ラリージャパン」が2025年11月6日〜9日、愛知・岐阜県内で開かれる。多くのファンが現地を訪れるほか、ラリージャパン公式チャンネルなどで世界中のモータースポーツファンがリアルタイムの走りを観戦する。そんなモータースポーツの魅力とは何だろうか。目の前を超スピードでコーナリングして行く迫力WRCはF1（フォーミュラ・ワン）と並ぶ世界のモータースポーツの最高峰だ。いずれもFIA（世界