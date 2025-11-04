今日4日は、北海道から中国、四国にかけては晴れて、空気が乾燥しています。さいたま市や高知県南国市後免、愛知県豊橋市で最小湿度が20%台まで下がり、空気がカラカラに乾いています。この先も晴れる日が多く、空気が乾燥するでしょう。広く晴天空気がカラカラ今日4日は、本州付近は移動性の高気圧に覆われています。北海道から中国、四国にかけて広く晴れて、空気が乾燥しています。13時30分までの最小湿度は、さいたま市で28%