玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売の「アイアップ」から、「どっとポーチ ケア ミッフィー」が登場！タオルのふりしてコソッとポーチ、人気の「どっとポーチ」の新シリーズで、大容量＆取り外し可能ストラップが特徴です☆ アイアップ「どっとポーチ ケア ミッフィー」  発売日：2025年11月下旬ごろに全国で販売予定サイズ：約W215×H310×D12mm（2つ折り）材質：綿・ポリエステル種類：全2種類（