5年ぶりに日本シリーズを制したソフトバンクが、ともにDeNAの先発ローテの軸を担ったアンソニー・ケイ（30）とジャクソン、さらに阪神のデュプランティエの総取りに乗り出すという。【家庭の事情】DeNA1位・竹田祐 元プロアメフト選手の父が明かす“指名漏れ”で培われた胆力3人はいずれも契約切れで、メジャー復帰の可能性がささやかれる中、阪神に15ゲーム差をつけられ、3位に沈んだ巨人も、左腕ケイの動向を注視している。