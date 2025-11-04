岩手県花巻市で「女性の体と心の変化に寄り添う」ことを理念とするエステサロン『ボディバランス 蓮子の夢』は、2025年10月21日をもって開業1周年を迎えました。これを記念し、1周年第2弾として、産後の体型崩れや更年期に伴う不調に悩む女性に向けた特別キャンペーンを2025年11月4日から12月20日まで実施します。AI姿勢診断と専門痩身プログラムを組み合わせた「未来の健康と美しさ」を見据えた根本ケアが特別価格で提供されます