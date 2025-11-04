今季までタイガースアカデミーのコーチを務めていた阪神ＯＢの桑原謙太朗氏が４日、兵庫・西宮市内の球団施設で投手コーチ就任会見に臨んだ。背番号は８１。「期待感とまた緊張感と。何十年前かにドラフトで入った時と同じような心境になっています。これからしっかりと自分の役割を考えていきたいです」と決意に満ちた表情で語った。桑原投手コーチは奈良産業大から２００７年大学・社会人ドラフト３巡目で横浜に入団。その後