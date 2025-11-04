侍ジャパンの井端弘和監督が４日、神奈川・横須賀市のＤｅＮＡ球団施設を訪れ、相川新監督にあいさつした。井端監督は訪問の意図を「ごあいさつですよ。大会は来年３月なんですけど、またご協力お願いしますというところ」と説明した。また、ワールドシリーズを制覇したドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希について言及。３人は来年の３月のＷＢＣで主力選手として期待されるが、代表入りについては「春先会いましたけ