ローソンは11月4日から、現在約9800店舗で展開している冷凍おにぎりの取り扱いを、東北地区、山口県、広島県・島根県の一部、沖縄県の店舗に拡大した。これにより、販売店舗数は全店の約85％にあたる約1万2000店舗となる。2026年度中に、国内全店約1万4000店(「冷凍ケースのない店舗」「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く）への展開を目指す。同社は食品ロス削減と冷凍流通による物流効率化を目的に、2023年か