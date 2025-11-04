MLBは日本時間4日、全米野球記者協会(BBWAA)が選出するMVP候補者を発表。両リーグそれぞれからファイナリスト3名が明かされ、4度目の受賞へ期待がかかるドジャース・大谷翔平選手の名前もあがりました。大谷選手は前年、3度目のMVPに選出。これは2年連続となる満票での選出となりました。今季は右肘手術を終えてからの“投打二刀流”として復帰。打者としては、158試合で172安打・55本塁打を放ち打率.282をマーク。20盗塁も記録し