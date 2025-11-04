恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していた“ヒデ”こと今澤徹男が3日に自身のアメブロを更新。愛犬が2週間ぶりに散歩へ復帰したことを報告した。この日、今澤は「今日はシックなコーデでスティーブジョブス意識しました」と自身のコーディネートを披露。続けて、愛犬「くうさん」から「散歩行きたいですぅ」とせがまれたといい「（そりゃ行きたいよな2週間缶詰だったもんな）散歩復帰デビューしてきました！！」と明かした。