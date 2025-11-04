東京六大学野球リーグ・慶大の４番を務めた常松広太郎外野手（４年＝慶応湘南藤沢）にカブスからマイナー契約のオファーが届いていることが４日、分かった。神宮球場で東京六大学野球フレッシュ・リーグ戦を視察中の慶大・堀井哲也監督（６３）が「正式なオファーをいただいているのは事実です」と明かした。常松は今春リーグ戦で３本塁打を放った強打者で、プロ志望届を提出しながらも１０月２３日のドラフト会議では指名漏れ