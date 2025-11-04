西武のJ・D・デービス内野手（32）の今季限りでの退団が決まった。日本野球機構（NPB）から4日、自由契約選手として公示された。メジャー通算72本塁打のデービスは7月に推定年俸8000万円で西武に加入。しかし故障もあって36試合の出場にとどまり、打率・204、3本塁打、9打点の成績に終わった。