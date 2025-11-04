交通ルールの遵守を図るために、令和8年4月から「道路交通法の一部を改正する法律」が施行されることになりました。これにより、自転車にも青切符制度が導入され、交通違反してしまうと反則金が発生します。自転車の交通違反ではいくらくらいの反則金が取られるのでしょうか。 本記事では、自転車の交通違反を犯した際の罰則や、交通反則制度の概要などを解説します。 令和8年4月1日から自転車の交通違反に「交